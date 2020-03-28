За сутки в Кыргызстане новых случаев COVID-19 не выявлено

На сегодняшний день в Кыргызстане новых случаев заражения COVID-19 не выявлено. Об этом 28 марта сообщил на брифинг в правительстве заместитель руководителя Оперативного штаба министерства здравоохранения КР Касымбек Мамбетов.

Таким образом, по стране на 14.00 часов 28 марта подтвержденных случаев - 58. При этом двое пациентов находятся в реанимационном отделении. Их состояние средне тяжелое, стабильное.

По данным Минздрава, на сегодня 4886 человек находятся в обсервации, 3338 - на домашнем карантине.

В Кыргызстане уже было проведено 11 134 тестирование на выявления коронавирусной инфекции.