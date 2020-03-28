Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

За сутки в Кыргызстане новых случаев COVID-19 не выявлено

51  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На сегодняшний день в Кыргызстане новых случаев заражения COVID-19 не выявлено. Об этом 28 марта сообщил на брифинг в правительстве заместитель руководителя Оперативного штаба министерства здравоохранения КР Касымбек Мамбетов.

Таким образом, по стране на 14.00 часов 28 марта подтвержденных случаев - 58. При этом двое пациентов находятся в реанимационном отделении. Их состояние средне тяжелое, стабильное.

По данным Минздрава, на сегодня 4886 человек находятся в обсервации, 3338 - на домашнем карантине.

В Кыргызстане уже было проведено 11 134 тестирование на выявления коронавирусной инфекции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386597
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (30 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  