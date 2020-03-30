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В Кыргызстане выписали первых трех пациентов, вылечившихся от COVID-19

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане первые вылечившиеся от COVID-19 пациенты выписываются. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Отличные новости поступили из Джалал-Абадской области. Первые выздоровевшие от коронавируса пациенты готовятся к выписке. Все они в удовлетворительном состоянии. Повторные лабораторные анализы показали отрицательный результат и это значит, что в скором времени они попадут домой.

Все выздоровевшие жители Сузакского района Джалал-Абадской области:

Мужчина – 1974 г.р.

Женщина – 1976 г.р.

Женщина – 1958 г.р.


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URL: https://www.vb.kg/386649
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, здоровье, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (39 материалов)
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