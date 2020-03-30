В Кыргызстане выписали первых трех пациентов, вылечившихся от COVID-19

В Кыргызстане первые вылечившиеся от COVID-19 пациенты выписываются. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Отличные новости поступили из Джалал-Абадской области. Первые выздоровевшие от коронавируса пациенты готовятся к выписке. Все они в удовлетворительном состоянии. Повторные лабораторные анализы показали отрицательный результат и это значит, что в скором времени они попадут домой.

Все выздоровевшие жители Сузакского района Джалал-Абадской области:

Мужчина – 1974 г.р.

Женщина – 1976 г.р.

Женщина – 1958 г.р.