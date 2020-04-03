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Внимание! В Бишкеке будет ограничено движение на дополнительных участках

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- Оксана Гут
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В ближайшие два дня завершится инкубационный период у контактировавших лиц с первыми зараженными COVID-19 в Кыргызстане, в связи с чем будет ограничено движение на дополнительных участках города Бишкек. Об этом 3 апреля на брифинге сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

"Уважаемые горожане, в ближайшие один-два дня будет окончен инкубационный период у лиц, контактировавших с первыми зараженными коронавирусом. Поэтому, просим вас оставаться дома в ближайшие 7 дней и не выходить на улицу", - призвал всех комендант города Бишкек Алмаз Орозалиев.

Отмечается, что инкубационный период составляет от 14 до 21 дня, первый случай в Кыргызстане был зарегистрирован 18 марта.

С учетом этого карантинная зона в столице будет расширяться, санитарно-карантинные посты будут выставлены около рынков и супермаркетов в целях ограничения движения и во избежание скопления людей, автотранспорта.

В комендатуре напомнили, что выйти из дома можно по крайней необходимости в аптеку и за продуктами. При себе иметь паспорт и маршрутный лист, также не забывать надевать маску и обрабатывать руки антисептиком.

В Кыргызстане на 3 апреля всего зарегистрировано 130 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них:

• Джалал-Абадская область – 61

• Ошская область – 30

• Чуйская область – 6

• Баткенская область – 3

• г.Ош – 10

• г.Бишкек – 14

• Нарынская область – 4

• Иссык-Кульская область – 2.

Из зарегистрированных положительных случаев – 72 женщины, 58 – мужчин.


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URL: https://www.vb.kg/386807
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Сюжет: Коронавирус (50 материалов)
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