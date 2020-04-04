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В Кыргызстане 9 врачей заразились коронавирусом

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане у 9 врачей подтвердился диагноз коронавируса. Об этом сегодня в ходе брифинга в правительстве сообщил заместитель министра здравоохранения Касымбек Мамбетов.

- Среди медработников есть положительные тесты. Вчера их было восемь человек, сегодня добавился еще один, - сказал Мамбетов.

Всего в республике выявлено 14 новых случаев заражения COVID-19. Из них 1 случай в Бишкеке. В Оше – 2, в Ошской области – 5, в Джалал-Абаде – 6.

Всего пять человек завезли болезнь из-за границы, остальные случаи стали следствием внутреннего заражения.


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URL: https://www.vb.kg/386833
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан, врачи, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (51 материалов)
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