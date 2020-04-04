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Еще три пациента выздоровели от коронавируса

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 4 апреля 2020 года, в Кыргызстане 3 пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, эти пациенты были выписаны из Республиканской клинической инфекционной больницы и Аксыйской териториальной больницы. Мужчины 24-25 лет и женщина 45 лет.

"Состояние у пациентов оценивается как удовлетворительное, повторный ПЦР анализ показал у них отрицательный результат", - сообщает Минздрав.

Напомним, сегодня стало известно о 14 новых случаях заражения коронавирусом.

В Кыргызстане 144 подтвержденных факта коронавируса, один человек умер. 9 человек выздоровели.


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URL: https://www.vb.kg/386842
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (52 материалов)
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