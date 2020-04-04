Еще три пациента выздоровели от коронавируса

Сегодня, 4 апреля 2020 года, в Кыргызстане 3 пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, эти пациенты были выписаны из Республиканской клинической инфекционной больницы и Аксыйской териториальной больницы. Мужчины 24-25 лет и женщина 45 лет.

"Состояние у пациентов оценивается как удовлетворительное, повторный ПЦР анализ показал у них отрицательный результат", - сообщает Минздрав.

Напомним, сегодня стало известно о 14 новых случаях заражения коронавирусом.

В Кыргызстане 144 подтвержденных факта коронавируса, один человек умер. 9 человек выздоровели.