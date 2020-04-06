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Где именно выявили 69 зараженных коронавирусной инфекцией

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- Оксана Гут
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Как сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов, за прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировано еще 69 человек, заражённых COVID-19.

В частности их выявили в:

Ошская область – 47

Бишкек – 5

Чуйская область – 1

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 1

Баткенская область – 1

Джалал-Абадская область – 13.

Все они находились в обсервации и являются контактными. Абдикаримов отметил, что в Джалал-Абадской области люди выходят на улицу по ночам и котактируют друг с другом.

"Из-за этого происходит заражение. Я прошу граждан соблюдать условия карантина, посидеть дома. Так вы поможете нам вовремя локализовать распространение заражения коронавирусной инфекцией", - обратился он.

Глава Минздрава КР также призвал СМИ публиковать достоверную информацию относительно COVID-19.

"Например, вчера было обращение жителя Нарына, что его не лечат и не наблюдают, при этом смысл нам его держать в обсервации, если у него не было бы показаний? Его члены семьи тоже являются контактными. Таким образом он распространяет ложную информацию. Второе, муссируется информация о том, что поголовно проведены тесты для сотрудников аппаратов президента, правительства, мэрии. Это не так. В настоящее время работает всего 20-30% сотрудников, остальные удаленно. Экспресс-тесты должны проводиться всем, кто вернулся из зоны риска, командировки, которые пересекают границы. Если результаты экспресс-теста подтверждаются, тогда уже проводится ПЦР диагностика", - отметил Сабиржан Абдикаримов.

По его данным, всего в Кыргызстане было 76 тысяч экспресс-тестов. Из них использованы - 30 тысяч.


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URL: https://www.vb.kg/386868
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (55 материалов)
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