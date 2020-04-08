К гражданам, подозревающих у себя коронавирус, начали выезжать медики

Как сообщили эксклюзивно VB.KG операторы горячей линии Минздрава КР "118" и подтвердили в бишкекском городском управлении образования, в течение вторника, 7 апреля, поступило 251 звонков от бишкекчан. К тем, кто сам у себя подозревает коронавирус, были организованы выезды: в Ленинский район – 2, в Свердловский район – 3, в Октябрьский район – 3, в Первомайский район - 2, в Аламудунский район – 1.

По данным пресс-службы мэрии, горожане получали полную медицинскую консультацию прямо по телефону и заполнили специально разработанную анкету по самочувствию. Мобильные медицинские бригады в составе врача, эпидемиолога и лаборанта совершили 147 плановых выездов на дом, оказали консультации на месте. Также на телефоны 66 горожан на домашнем карантине установлено мобильное приложение для фиксации передвижений, каждый день они заполняют анкету о состоянии здоровья.

"Дорогие горожане! Мы благодарим вас за сотрудничество и честность! Пожалуйста! Звоните! И вместе остановим рост пандемии! С 8 утра до 19 часов вечера работает горячая линия "118". Пожалуйста! Звоните, если Вы:

прибыли из других стран в последние 30 дней;

посещали эпиднеблагополучные регионы страны;

у Вас был тесный контакт с инфицированным COVID19;

были в точках обсервации или домашнем карантине под наблюдением врачей;

если есть симптомы: высокая температура, кашель, одышка".

В случаях угрозы выявления инфекции, на место оперативно выезжают мобильные бригады медиков в составе врача, эпидемиолога и лаборанта, делают экспресс-скрининг прямо на дому", - обратилась мэрия к горожанам.

При этом "все услуги бесплатны!"

По результатам экспресс-теста больной изолируется у себя дома до получения результатов анализов в вирусологической лаборатории, а правоохранительные органы обеспечивают безопасность (в смысле, они проследят, чтобы слишком бдительные соседи не обижали бы подозреваемых в заболевании коронавирусом.

Отметим, всего в Бишкеке сформировано 40 мобильных медицинских бригад, которые выполнили почти полторы тысячи выездов для диагностики COVID-19. Медработники круглосуточно осуществляют наблюдение за состоянием здоровья граждан, оказывают консультации.

Для обеспечения круглосуточного дежурства на 32 санитарно-карантинных постах определены 132 медицинских работника, в резерве 50 врачей. Врачи, медсестры, лаборанты постоянно проходят обучение по ведению работы с пациентами с подозрениями на вирус.