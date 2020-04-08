Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

К гражданам, подозревающих у себя коронавирус, начали выезжать медики

474  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как сообщили эксклюзивно VB.KG операторы горячей линии Минздрава КР "118" и подтвердили в бишкекском городском управлении образования, в течение вторника, 7 апреля, поступило 251 звонков от бишкекчан. К тем, кто сам у себя подозревает коронавирус, были организованы выезды: в Ленинский район – 2, в Свердловский район – 3, в Октябрьский район – 3, в Первомайский район - 2, в Аламудунский район – 1.

По данным пресс-службы мэрии, горожане получали полную медицинскую консультацию прямо по телефону и заполнили специально разработанную анкету по самочувствию. Мобильные медицинские бригады в составе врача, эпидемиолога и лаборанта совершили 147 плановых выездов на дом, оказали консультации на месте. Также на телефоны 66 горожан на домашнем карантине установлено мобильное приложение для фиксации передвижений, каждый день они заполняют анкету о состоянии здоровья.

"Дорогие горожане! Мы благодарим вас за сотрудничество и честность! Пожалуйста! Звоните! И вместе остановим рост пандемии! С 8 утра до 19 часов вечера работает горячая линия "118". Пожалуйста! Звоните, если Вы:

прибыли из других стран в последние 30 дней;

посещали эпиднеблагополучные регионы страны;

у Вас был тесный контакт с инфицированным COVID19;

были в точках обсервации или домашнем карантине под наблюдением врачей;

если есть симптомы: высокая температура, кашель, одышка".

В случаях угрозы выявления инфекции, на место оперативно выезжают мобильные бригады медиков в составе врача, эпидемиолога и лаборанта, делают экспресс-скрининг прямо на дому", - обратилась мэрия к горожанам.

При этом "все услуги бесплатны!"

По результатам экспресс-теста больной изолируется у себя дома до получения результатов анализов в вирусологической лаборатории, а правоохранительные органы обеспечивают безопасность (в смысле, они проследят, чтобы слишком бдительные соседи не обижали бы подозреваемых в заболевании коронавирусом.

Отметим, всего в Бишкеке сформировано 40 мобильных медицинских бригад, которые выполнили почти полторы тысячи выездов для диагностики COVID-19. Медработники круглосуточно осуществляют наблюдение за состоянием здоровья граждан, оказывают консультации.

Для обеспечения круглосуточного дежурства на 32 санитарно-карантинных постах определены 132 медицинских работника, в резерве 50 врачей. Врачи, медсестры, лаборанты постоянно проходят обучение по ведению работы с пациентами с подозрениями на вирус.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386942
Теги:
Аламудунский район, Ленинский район, Октябрьский район, Первомайский район, Свердловский район, Бишкек, коронавирус, COVID-19, Минздрав, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (62 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  