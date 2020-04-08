ЧП в Бишкеке продлят? Комендант просит оставаться дома не менее двух недель

Бишкекчан попросили оставаться дома в ближайшие две недели и далее. Об этом в ходе брифинга заявил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

- У нас впервые происходит такое чрезвычайное положение. Вчера выявлено еще 10 случаев заболевания в Бишкеке. Поэтому, в ближайшие две недели и далее прошу сократить контакты и оставаться дома. Комендатура работает в авральном режиме. Все наши усилия направлены на недопущение дальнейшего распространения коронавируса. Вместе мы сможем победить, - сказал Орозалиев.

Напомним, в Бишкеке, Оше, в части Ошской области и в Джалал-Абаде введен режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Режим ЧП введен с 25 марта до 15 апреля. Решение о продлении или отмены карантина в населенных пунктах пока не принято.