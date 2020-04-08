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ЧП в Бишкеке продлят? Комендант просит оставаться дома не менее двух недель

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- Екатерина Улитина
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Бишкекчан попросили оставаться дома в ближайшие две недели и далее. Об этом в ходе брифинга заявил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

- У нас впервые происходит такое чрезвычайное положение. Вчера выявлено еще 10 случаев заболевания в Бишкеке. Поэтому, в ближайшие две недели и далее прошу сократить контакты и оставаться дома. Комендатура работает в авральном режиме. Все наши усилия направлены на недопущение дальнейшего распространения коронавируса. Вместе мы сможем победить, - сказал Орозалиев.

Напомним, в Бишкеке, Оше, в части Ошской области и в Джалал-Абаде введен режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Режим ЧП введен с 25 марта до 15 апреля. Решение о продлении или отмены карантина в населенных пунктах пока не принято.


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URL: https://www.vb.kg/386953
Теги:
МВД, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (62 материалов)
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