Минздрав начал служебное расследование по заражению медработников в Оше

Сегодня, 9 апреля, в Ош уехали специалисты инфекционного контроля, чтобы установить причины группового заражения медработников в детском инфекционном стационаре городской клинической больницы г.Ош и других подобных случаев в Ошской области. Об этом VB.KG сообщили в Минздраве.

"Вопрос инфицирования медицинских работников очень обидный и болезненный, потому что они, как правило, намного уязвимее пациентов, поскольку должны сражаться с болезнями и инфекцией, решать свои повседневные нужды и растягивать зарплату до следующей получки, - сказал министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, в стране сегодня 34 инфицированных работника здравоохранения. Среди них - врачи и медсестры, инфекционисты и лаборанты, эпидемиологи и работники кухни и прачечной. По каждому случаю заражения медицинского работника будет проведено расследование и дана соответствующая оценка.

"Призываю коллег не паниковать, не впадать в уныние и соблюдать все рекомендации врачей по лечению. Мы приложим все усилия, чтобы помочь вам поскорее выздороветь",- обратился главный врач страны к своим коллегам.