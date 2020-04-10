Город Фошань отблагодарил мэра Оша

Ранее, 8 апреля, в город Ош была доставлена партия медицинских материалов, переданных муниципальным правительством городского округа Фошань провинции Гуандун КНР мэрии южной столицы. Сотрудники мэрии Оша, присутствовавшие на церемонии передачи гуманитарной помощи, выразили благодарность Китаю за своевременную поддержку.

Увидев коробки с медицинскими изделиями, материалами, прибывшими из Китая, Эмиль Шадыканов, советник мэра города Ош, был очень взволнован. Он сказал, что в условиях закрытой границы между КНР и КР муниципалитет городского округа Фошань смог связаться с посольством КР в КНР, посольством КНР в КР, канцелярией по иностранным делам и логистическими компаниями Кызылсу-Кыргызского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района и, преодолев немало трудностей, передал гуманитарную помощь из Китая. На коробках написаны трогательные слова: "Братство превыше всех богатств".

Как отметил Эмиль Шадыканов, медизделия сегодня являются важной составляющей, которая гарантирует успех в борьбе с коронавирусом. Помощь, оказанная городским округом, подобна своевременному дождю, который поможет южной столице преодолеть трудные времена.

Председатель Китайской торговой палаты в Оше Ян Баого, который координировал всю работу, включая перевозку, проверку и контроль гумпомощи, сказал:

"Гуманитарная помощь – это вклад китайского народа в преодоление трудностей, с которыми столкнулись жители города и которые им будет легче пройти. Я надеюсь, что благодаря, в том числе и нашим усилиям, кыргызский народ преодолеет их как можно скорее".

Эта партия гуманитарной помощи была отправлена городским округом Фошань еще 26 марта. Власти этого округа передали кыргызским медикам 30 тысяч хирургических масок, 100 инфракрасных пирометров и 100 одноразовых медицинских защитных костюмов на 123 тысячи юаней.

Китай и Кыргызстан - дружественные страны-соседи, стратегические партнеры в инициативе "Один пояс - один путь". В последние годы городской округ Фошань и город Ош установили дружеские отношения благодаря взаимным визитам, торгово-экономическим и культурным обменам. А в июне 2019 года главы двух стран подписали соглашение об установлении побратимских связей между городами Ош и Фошань для содействия в углублении обменов и сотрудничества между двумя сторонами в области экономики, торговли, культуры, медицины и в других сферах.

В феврале, когда в Фошане боролись с эпидемией, мэр города Ош направил жителям города и своему китайскому коллеге письмо со словами поддержки и надежды на победу над коронавирусом. Теперь Фошань благодарит.

Лю Ин, корреспондент газеты "Шелковый путь. Культурное развитие"