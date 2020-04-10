Врач Лю Цинцюань: Главное – не поддаваться панике

Как защититься от коронавируса, нужно ли все-таки носить маски, какие методы традиционной китайской медицины (ТКМ) используются в лечении пациентов с коронавирусом? Об этом в интервью, опубликованном в газете "Жэньминь жибао", рассказал руководитель Пекинской больницы традиционной китайской медицины Лю Цинцюань, находившийся в течение двух месяцев в Ухани на передовой в борьбе с COVID-19.

- В процессе лечения выявлено, что в 80% случаев болезнь протекает в легкой и умеренной форме, иногда вообще бессимптомно. В настоящее время за бессимптомными носителями ведется наблюдение. В тяжелой форме болезнь протекает у 20% пациентов.

Для лечения бессимптомных носителей и пациентов с легкой формой заболевания, прежде всего, нужна изоляция. Главное - не допустить переход болезни в критическую форму. Это позволяет направить ресурсы для борьбы с тяжелыми и критическими случаями.

Методы традиционной китайской медицины показали свою эффективность в лечении пациентов с легкой формой заболевания и у бессимптомных носителей. С помощью методов диагностики традиционной китайской медицины мы обнаружили, что новый коронавирус относится к болезням типа "синдрома сырости". Для пациентов с легкой и умеренной формами заболевания мы можем использовать три основных метода: первый – "вывод патогенной сырости", второй – "детоксикация", третий – "удаление жара и стимуляция кровообращения", - рассказал доктор Лю.

Он отметил, что согласно традиционной китайской медицине, данная болезнь сосредоточена в легких, селезенке и желудке. Поэтому используются лекарства для повышения рассеивающей функции легких, укрепления селезенки и желудка.

- В нашем модульном госпитале "Цзянся", который развернут в городе Ухань, использовали данный вариант лечения для более 500 пациентов.

Кроме того, мы также используем такие методы ТКМ, как гуаша, прижигание, постукивание по меридианам, цигун и тайцзицюань и другие, способствующие выздоровлению пациентов.

На сегодня у выписанных нами пациентов не выявлено положительных результатов при повторном анализе, случаев ухудшения состояния, а среди всех врачей, медсестер и других сотрудников нашего временного модульного госпиталя не было выявлено ни одного случая заражения, - добавил он.

Чтобы защититься от коронавируса, по мнению Лю Цинцюаня, надо, во-первых, правильно и регулярно питаться. Следует отказаться от жирной и сладкой, сырой и холодной пищи. Постараться есть легкоусвояемые, высококалорийные продукты.

Во-вторых, необходим умеренный отдых. В третьих, оздоровительная гимнастика. Врач еще раз напомнил о важности самоизоляции, отказа от посещения массовых мероприятий, а также о том, что надо тщательно мыть руки с мылом, носить маски.

Все-таки нужно носить маски?

- В Китае, мы говорим, что обязательно надо носить маски. Во время эпидемии маски необходимы больным, чтобы не заражать окружающих. А здоровым людям поможет защитить себя от вируса. Пневмония, вызванная коронавирусом нового типа, на сегодня до конца не изученное заболевание. Вирус очень хитрый, мы до сих пор многого не знаем о нем. Поэтому в качестве профилактики следует носить маски.

Такое большое число случаев заражения коронавирусом в ряде стран Европы. вызвано культурными различиями. В Европе считают, что только больной человек должен носить маску, а здоровому ее не следует одевать. Еще одна причина - это неполная, некачественная самоизоляция.

Что вы еще посоветуете?

- Сохранять спокойствие. Во время эпидемии характерно появление панических настроений в обществе. Следует уяснить, что большинство пациентов переносят болезнь в легкой или умеренной форме, доля пациентов с тяжелой формой заболевания не превышает 20%. Главное - не поддаваться панике. Эпидемия, безусловно, закончится. Чрезмерное психологическое давление может только нанести вред нашему здоровью.

Напомним, в среду, 8 апреля завершилась 76-дневная транспортная блокада Ухани, эпицентра эпидемии COVID-19 в материковом Китае, мегаполиса с населением более 11 миллионов человек. По последним официальным данным, за все время распространения коронавируса в Ухани выздоровели около 94% инфицированных.