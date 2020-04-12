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Будни врачей во время пандемии. Каждый шестой заразившийся в КР - медик

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане ежедневно регистрируют случаи заболевания COVID-19 среди медицинских работников. За последние сутки диагнозы подтвердились у 12 работников здравоохранения, а общее их число достигло 63. То есть среди всех зараженных – каждый шестой врач, медсестра или другой санитар.

С самого первого дня эпидемии, медики предупреждали, что они полностью не обеспечены средствами индивидуальной защиты, а это может привести к всплеску внутрибольничных заражений.

Сегодня правительство пытается исправить ситуацию, но проблем остается много. Врачи не склонны паниковать и нагнетать обстановку, но иногда делятся историями своих будней.

Медицинские маски

Молодой врач из Бишкека, который ежедневно преодолевает около 20 км, чтобы попасть на работу, поделился на своей странице в социальной сети фотографией медицинской маски, которую ему дали на работе. Через несколько часов он написал, что его вызывают на ковер к начальству, а еще чуть позже аккаунт медика был удален. А сам врач извинился за предоставление ложной информации.

До своего онлайн исчезновения, врач успел рассказать, что больницу, как и обещали, снабдили экспресс-тестами для выявления коронавируса.

Транспорт

В крупнейших городах Кыргызстана введен режим ЧП и работа общественного транспорта парализована. Тысячи медиков, которые ежедневно добирались на работу на автобусах и маршрутках, стали ходить пешком по 10-20 километров ежедневно. В правительстве сказали, что решили проблему и выделили транспорт, который привозит медиков до места работы. Вот так выглядят переполненные маршрутки с врачами.

Кроме того, автобусы не заезжают за медками, которые живут за чертой города или на его окраинах.

Компенсация для врачей

Врачам, медсестрам и санитарам, которые сегодня борются с эпидемией обещали надбавку к зарплате. В Минздраве рассказали, какие именно суммы получат медики:

• врачи - до 46 тыс. сомов;

• средний медицинский персонал - до 41 тыс. сомов;

• младший обслуживающий персонал - до 38 тыс. сомов;

• работники, работающие по графику дежурств - до 29 тыс. сомов.

Интересно, что сами медики не могут рассчитать, какую именно сумму они получат, так как точной схемы расчётов не опубликовано.

Также правительство будет выплачивать по 200 тысяч сомов медикам, которые заразились COVID-19 на работе. Миллион получат семьи, если врач или медсестра умрут от заболевания. Однако, даже не все, кто заболел, получат деньги. Решение о выплатах будет принимать специальная комиссия. Если ее члены посчитают, что медик сам виноват в своем заражении, то никакой компенсации ему не положено.

Последняя самая важная вещь…

Несмотря на все перечисленные недостатки и опасности, врачи по всей республике записываются добровольцами и едут в очаги заражения.


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URL: https://www.vb.kg/387095
Теги:
Кыргызстан, медики, врачи, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (72 материалов)
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