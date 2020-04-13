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Минздрав КР получил очередную партию гуманитарного груза от ОсОО "Алтынкен"

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- Нина Ничипорова
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Китайское золотодобывающее предприятия ОсОО "Алтынкен" передало Министерству здравоохранения Кыргызской Республики гуманитарный груз, который состоит из самых необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией медицинских изделий. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава.

Церемония вручения помощи состоялась в Минздраве. В ней приняли участие вице- премьер-министр КР Аида Исмаилова, министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов, чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь, руководство ОсОО "Алтынкен" и ОАО "Кыргызалтын".

В качестве гуманитарной помощи переданы: медицинские очки – 5000 штук, перчатки – 25 000 пар, защитные костюмы – 10 000 комплектов, 100 портативных термометров, 50 портативных тепловизоров.

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова и министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов выразили большую благодарность от имени правительства Кыргызской Республики дружественному народу Китайской Народной Республики и руководству ОсОО "Алтынкен" за неоценимую помощь в борьбе с распространившейся в республике коронавирусной инфекцией. Они также выразили признательность послу Ду Дэвэнь за личное и активное участие в решении вопросов по доставке гуманитарного груза.

Посол Китая в свою очередь отметила, что китайская сторона будет оказывать и далее помощь и поддержку народу Кыргызстана в совместной борьбе с коронавирусной инфекцией


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URL: https://www.vb.kg/387111
Теги:
гуманитарная помощь, Китай, Аида Исмаилова, Кыргызстан, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (73 материалов)
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