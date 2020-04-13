В Китае начался набор добровольцев для испытаний вакцины против COVID-19

На днях в Китае начался набор добровольцев для второй фазы клинических испытаний новой рекомбинантной вакцины против COVID-19 (аденовирусный вектор). О чем сообщает газета "Жэньминь жибао".

Как далее явствует из материала, вторая фаза клинических испытаний проходит в Ухане, планируется набрать 500 добровольцев 18 лет и старше с "кодом здоровья" провинции Хубэй и без истории заражения COVID-19. Волонтеры должны быть готовы к наблюдениям на протяжении шести месяцев. По сравнению с первой группой волонтеров от добровольцев второй фазы не требуется 14-дневный карантин, они могут сами наблюдать за собой.

По словам добровольцев первой фазы, 9 апреля последняя группа волонтеров завершила процесс самоизоляции, все они вернулись домой. Их состояние благоприятное. Более того, они получили сертификат благодарности от исследовательской команды.

Обычно клинические испытания проводятся в три этапа, с каждым разом число добровольцев увеличивается.

По словам главного эксперта по эпидемиологии Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунъю, даже после проведения трех фаз клинических испытаний для подтверждения эффективности вакцины как минимум нужно еще шесть месяцев.