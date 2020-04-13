В Китае выделили более 900 млн долларов на выплаты нуждающимся

С начала вспышки COVID-19 Китай выделил более 6,6 миллиарда юаней (около 937,5 миллиона долларов США) на выплату временных ежемесячных пособий гражданам, испытывающих материальные трудности. Об этом со ссылкой на Государственный комитет по делам развития и реформ информирует агентство Синьхуа.

В целях смягчения воздействия инфляции на тех, кто испытывает материальные трудности, госкомитет решил удвоить размер временных ежемесячных пособий в период с марта по июнь, а также расширить охват населения, чтобы еще 8 миллионов человек смогли воспользоваться денежной помощью, сообщил на брифинге для журналистов официальный представитель госкомитета Пэн Шаоцзун.

31 марта центральное правительство КНР объявило о том, что временные ежемесячные пособия будут удвоены в соответствии с механизмом повышения социальных льгот пропорционально росту цен в рамках усилий по активизации материальной поддержки малоимущих групп населения в условиях эпидемии COVID-19 .

Согласно официальным данным, индекс потребительских цен в Китае, представляющий основной показатель инфляции, в марте вырос на 4,3 процента в годовом исчислении, в феврале рост составил 5,2 процента.