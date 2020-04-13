Фонд Матраимовых перечислил на спецсчет правительства 10 миллионов сомов

Фонд Исмаила Матраимова передал Министерству здравоохранения 20 000 экспресс-тестов и два аппарата ИВЛ. Еще 18 ИВЛ аппаратов в пути. Об этом сообщается на странице в соцсети депутата Искендера Матраимова.

По его словам, также в качестве гуманитарной помощи в регионы были переданы 1200 тонн муки, 50 тонн растительного масла и 240 тысяч медицинских масок.

"Видя острую необходимость многих других медицинских изделий и понимая, насколько сегодня медработники уязвимы перед Covid-19, на спецсчет правительства перечислено 10 миллион сомов.

Наши врачи и другие медработники рискуя своей жизнью излечивают зараженных. 79 медработников заразились вирусом- это число показывает, как мы провалили отечественную медицину за все годы независимости.

Вместе с этим, мы все наблюдаем, несмотря на высокий риск заражения, наши медики идут на бой ежедневно.

Надеюсь, правительство использует эффективно все полученные средства и примет меры по защите всего лечащего персонала Кыргызстана"