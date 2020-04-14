Чжун Наньшань: Данные об эпидемии в Китае не могут быть поддельными

Академик Академии инженерных наук КНР, специалист по респираторным заболеваниям Китая Чжун Наньшань на пресс-конференции в Гуанчжоу отметил, что ранее предпринятые в Гуанчжоу меры по профилактике эпидемии были эффективными. Об этом пишет влиятельная в мире газета "Жэньминь жибао".

По мнению ученого, методы по раннему обнаружению, диагностированию и изолированию людей в микрорайонах дали хорошие результаты. Многочисленные страны придерживались разных мнений по поводу китайских методов, отдельные государства даже считали, что данные Китая поддельные.

"Если данные были бы ложными, мы не смогли бы восстановить работу в стране. Именно поэтому данные невозможно подделать, со временем будет появляться больше фактов", - отметил Чжун Наньшань.

Самой успешной в Китае является работа по профилактике и контролю эпидемии в микрорайонах

"Я думаю, что в разных странах углубится понимание о гигиене и усилится сознательность. Что касается профилактики на уровне микрорайонов, крайне необходимым является разработка комплекса зрелых методов по профилактике и контролю эпидемии", - заявил Чжун Наньшань .

По его словам, самой успешной в Китае является работа по профилактике и контролю эпидемии в микрорайонах. Именно эти меры стали нормальным явлением. Чжун Наньшань отметил, что обычно с наступлением лета активность вирусов снижается. В настоящее время, по его словам, странам Южного полушария, таким как Бразилия и Австралия, нужно следить за развитием ситуации.