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Президент подписал указ о продлении режима ЧП до 30 апреля

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- Екатерина Улитина
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Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 апреля, подписал Указ "О внесении изменений в некоторые решения Президента Кыргызской Республики".

Как сообщили в аппарате президента, указом продлевается чрезвычайное положение на территории городов Бишкек и Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, города Джалал-Абад и Сузакского района Джалал-Абадской области до 30 апреля 2020 года.

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и будет направлен для утверждения в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

Напомним, режим чрезвычайного положения в названных населенных пунктах был введен с 25 марта до 15 апреля.


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URL: https://www.vb.kg/387166
Теги:
президент, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, карантин, Сооронбай Жээнбеков
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