Президент подписал указ о продлении режима ЧП до 30 апреля

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 апреля, подписал Указ "О внесении изменений в некоторые решения Президента Кыргызской Республики".

Как сообщили в аппарате президента, указом продлевается чрезвычайное положение на территории городов Бишкек и Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, города Джалал-Абад и Сузакского района Джалал-Абадской области до 30 апреля 2020 года.

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и будет направлен для утверждения в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

Напомним, режим чрезвычайного положения в названных населенных пунктах был введен с 25 марта до 15 апреля.