В Нарыне и Ат-Башинском районе вводится режим ЧП

В Нарыне и Ат-Башинском районе Нарынской области до 30 апреля вводится режим ЧП. Указ сегодня, 14 апреля, подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

В Указе в частности говорится:

"Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 (коронавирусная инфекция) пандемией.

В период с 18 марта по 14 апреля 2020 года на территории Кыргызской Республики были подтверждены 430 фактов заражения граждан коронавирусной инфекцией, в том числе в городе Нарын - 5, Ат-Башинском районе Нарынской области - 19.

В соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, статьями 3, 4 и 7 конституционного Закона Кыргызской Республики "О чрезвычайном положении" исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности и общественного порядка, а также в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на другие территории Кыргызской Республики постановляю:

1. Ввести чрезвычайное положение на территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области Кыргызской Республики на период с 08.00 часов 15 апреля 2020 года до 08.00 часов 30 апреля 2020 года.

2. Назначить начальника Управления внутренних дел Нарынской области Министерства внутренних дел Кыргызской Республики Аалиева Уланбека Карыбековича комендантом города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области Кыргызской Республики (далее - Комендант) на период введения чрезвычайного положения.

3. Образовать комендатуру на территории города Нарын и

Ат-Башинского района Нарынской области Кыргызской Республики для обеспечения режима чрезвычайного положения.

4. Утвердить Положение о комендатуре города Нарын и

Ат-Башинского района Нарынской области Кыргызской Республики.

5. Определить следующие чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности на территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области Кыргызской Республики:

1) вводить комендантский час;

2) вводить особый режим въезда и выезда граждан;

3) запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру) либо место, в котором они находятся на обсервации или лечении;

4) привлекать к охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подразделения уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел;

5) запрещать проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов;

6) выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, в том числе и иностранных граждан, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;

7) в целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по производству и поставкам продукции вносить изменения в планы их работы, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;

8) запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам;

9) вводить карантин и проводить другие обязательные санитарно-противоэпидемические мероприятия;

10) использовать ресурсы государственных предприятий, учреждений и организаций для предотвращения распространения коронавирусной инфекции;

11) привлекать трудоспособных граждан для предотвращения распространения коронавирусной инфекции при обязательном соблюдении требований охраны труда и их здоровья;

12) вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение;

13) вводить особые правила пользования связью;

14) ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб;

15) проверять документы в местах массового скопления граждан;

16) регулировать проведение частных мероприятий (свадьбы, дни рождения и другие мероприятия);

17) вводить для граждан, проживающих на территории, где объявлено чрезвычайное положение, следующие дополнительные обязанности:

- принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной безопасности;

- соблюдать меры безопасности в повседневной деятельности, не допускать нарушений, которые могут привести к распространению коронавирусной инфекции;

- изучать правила пользования индивидуальными средствами защиты;

- оказывать содействие органам государственной власти и организациям в предупреждении распространения коронавирусной инфекции;

- информировать соответствующие государственные органы об угрозе распространения коронавирусной инфекции.

6. Коменданту принять исчерпывающие меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, обеспечению безопасности, защиты жизни и здоровья граждан на территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области Кыргызской Республики.

7. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики, Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики, а также Генеральному штабу Вооруженных Сил Кыргызской Республики, другим задействованным государственным органам и органам местного самоуправления оказать всемерное содействие Коменданту всеми имеющимися силами и средствами в обеспечении безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, а также предотвращения распространения коронавирусной инфекции на другие территории Кыргызской Республики.

8. Верховному суду Кыргызской Республики предоставить право изменять территориальную подсудность гражданских, уголовных, административных дел, дел о проступках, а также материалов досудебных производств на территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области Кыргызской Республики на период действия чрезвычайного положения.

9. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики:

1) обеспечить надзор за соблюдением законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим Указом;

2) предоставить право изменять установленную законом подследственность на территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области Кыргызской Республики на период действия чрезвычайного положения.

10. Средствам массовой информации в период введения чрезвычайного положения в целях исключения нагнетания сложившейся обстановки распространять информацию, предоставленную Комендантом.

11. Направить настоящий Указ в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

12. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания".