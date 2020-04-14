Высокие технологии КНР помогают другим странам в предотвращении эпидемии

Реагент для обнаружения нуклеиновой кислоты, искусственный интеллект, беспилотный летательный аппарат и множество высоких технологий Китая внесли большой вклад в борьбу с COVID-19. Как сообщает газета "Жэньминь жибао", на фоне распространения эпидемии за пределами КНР, эти технологии стремительно "спешат на борьбу", вывозятся за границу для сдерживания нового типа коронавируса.

Для предотвращения и контроля эпидемии тестирование является неотъемлемой частью. На днях, как сообщается в материале, на сайте китайской корпорации BGI была опубликована информация о том, что одна из научно-технических компаний Абу-Даби совместно с корпорацией BGI построила лабораторию по тестированию нового типа коронавируса "Огненный глаз" в ОАЭ. Лаборатория официально была введена в эксплуатацию. Это первая за пределами Китая лаборатория, способная обрабатывать до десятков тысяч тестов в день.

Что касается реагентов для обнаружения нуклеиновой кислоты, корпорация BGI заявила, что ее набор реагентов для обнаружения нуклеиновой кислоты нового типа коронавируса был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Продукция BGI может официально продаваться на американском рынке клинических исследований.

В настоящее время заказы на наборы реагентов BGI покрывают 70 стран и районов мира, они доставляются в Японию, Бруней, Таиланд, ОАЭ, Египет, Перу и другие страны.

Одновременно с предоставлением реактивов лаборатория "Огненный глаз" также предлагает методы решения и борьбы с эпидемией для многочисленных стран, которые нуждаются в них.

Кроме того, как пишет "Жэньминь жибао", недавно в Республике Корея в предотвращении распространения COVID-19 официально была запущена система оповещения на базе искусственного интеллекта. В отдельных районах страны люди, которые, возможно, контактировали с больными, получают звонки с вопросами о состоянии здоровья. Выздоровевшие люди также получают звонки с необходимостью выполнения регистрации о состоянии здоровья.

Китайская компания IFLYTEK отметила, что голосовая служба на базе искусственного интеллекта по предотвращению эпидемии в Республике Корея была запущена компанией, созданной на совместном капитале Китая и Республики Корея. С китайской стороны выступает компания IFLYTEK, она же предоставляет техническую поддержку. Эта система соответствует местной ситуации, создает умный справочный продукт, который подходит для применения в Республике Корея. Благодаря этой системе можно сэкономить человеческие ресурсы и время, осуществить эффективное управление и распространение информации.

"Наши телефонные роботы уже применяются в разных провинциях Китая, в период эпидемии обслужили около 40 млн. человек", - сказал старший вице-президент компании IFLYTEK Чжао Чживэй.

Чжан Чживэй также отметил, что кроме телефонных роботов, недавно медицинский персонал Первой больницы при Научно-техническом университете Китая отправился в Иран для борьбы с эпидемией, отвез туда новую платформу – технологию для диагностики коронавирусной пневмонии. Эта технология была разработана компанией IFLYTEK. Стоит отметить, что данная платформа может предоставить диагноз за три секунды.

"В настоящее время мы безвозмездно предоставляем нашу продукцию другим странам для борьбы с эпидемией. В будущем мы рассмотрим возможности коммерческого распространения", - пояснил Чжао Чживэй.

Но кроме реагентов для обнаружения нуклеиновой кислоты и искусственного интеллекта, на передовой борьбы с эпидемией в Китае также были беспилотные летательные аппараты, которые сейчас также применяются за границей.

По информации компании DJ-Innovations, в феврале этого года компания предоставила проект услуг по применению беспилотных летательных аппаратов в профилактике и по контролю за эпидемией, оказывая поддержку правительствам и отделам по управлению на разных уровнях в стране. Беспилотные летательные аппараты применяются в перевозке материалов, дорожном дежурстве, надзоре за патрулированием и работе по распространению информации о предотвращении эпидемии. На фоне усложнения эпидемиологической ситуации за пределами Китая беспилотники продолжают выполнять важные задачи.

По сообщениям зарубежных СМИ, полиция города Чула-Виста американского штата Калифорния планирует использовать дроны, оборудованные громкоговорителем и камерой, для усиления профилактики и контроля нового типа коронавируса. Полиция города Чула-Виста купила два дрона у компании DJ-Innovations общей стоимостью 11 тыс. американских долларов.

В Великобритании одна компания, базирующаяся в Восточном Ланкашире, отметила, что, если страна будет заблокирована, можно будет использовать дроны с громкоговорителями, купленные у компании DJ-Innovations, для распространения информации, а также для осуществления воздушного патрулирования.