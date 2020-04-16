Во всем мире проходит "карантинная" амнистия заключенных. А в Кыргызстане?

По всему миру объявляется "карантинная" амнистия заключенных. На свободу из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 выходят тысячи осужденных. Предпочтения в основном отдают престарелым, имеющим серьезные проблемы со здоровьем и преступникам, совершившим незначительные правонарушения. Еще в марте ВОЗ рекомендовала соответствующим ведомствам обеспечить санитарные условия в "местах не столь отдаленных", а правозащитники и вовсе просили от мировых властей разгрузить тюрьмы.

Аргументируют они это тем, что "характер содержания заключенных в зачастую переполненных тюрьмах является серьезной угрозой для здоровья людей в случае занесения коронавируса за решетку". Заключенные в виду слабого иммунитета не смогут противостоять COVID-19, а значит теоретически обречены на тяжелые последствия от болезни, вплоть до летального исхода.

Понимая это, многие страны уже приняли меры, какие-то государства пока думают. Вот из последних новостей: Парламент Турции в понедельник, 13 апреля, одобрил законопроект, предусматривающий освобождение около 90 000 заключенных из-за распространения коронавируса COVID-19. За несколько часов до этого парламенту сообщили о смерти троих заключенных, у которых обнаружили коронавирус. Об этом пишут зарубежные СМИ. Они отмечают, что амнистия не коснется политических заключенных.

Зараженных ранее нашли и в тюрьмах США, при чем среди них не только осужденные, но и тюремные охранники. В связи с чем, городские власти Нью-Йорка заявили об освобождении 900 заключенных, совершивших нетяжкие и ненасильственные преступления, которым осталось отбывать тюремный срок продолжительностью не более года.

Сводка по странам:

США

• Нью-Йорк-900 человек

• Остров Райкерс-300 пожилых заключенных

• Лос-Анжелес-1700 заключенных (10% всех заключенных)

• Оклахома- 200 осужденных по легким статьям

• Штат Юта-300 заключенных(в ближайшее время освободят еще 200)

• Округ Дэвис- 100заключенных

Бахрейн

• Помиловали 901 человек

• 585 людям наказание заменили на несвязанное с лишением свободы

• Амнистированные – 300 человек (ранее осужденные по политическим мотивам).

Германия

• Освободили 1000 заключенных

Индия

• Тюрьма Тихар в Дели-3000 человек

• Штат Тамилнад-136+17 заключенных

• Штат Махараштра- обратились в Верховный суд с просьбой из-за эпидемии отпустить около 5 000 заключенных.

Ирландия

• 300 заключенных

Судан

• 4217 заключенных

Великобритания

• Правозащитники обратились к властям с просьбой выпустить заключенных

Иордан

• Отпустили 1500 человек.

Австралия

• Штат Новый Южный Уэльс-наделило главу местной исправительной комиссии полномочиями условно-досрочно освобождать заключённых.

Иран

• 85 000 человек

• Позже 10 тысяч из числа освобожденных вообще амнистировали - среди них есть и политзаключенные

Канада

• Около 1000 заключённых вышли на свободу

Франция

• Выпустили 6266 заключенных

Марокко

• помилованы 5654 заключенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Решение об амнистии принималось с учетом возраста, здоровья, срока заключения и поведения

Нигерия

• помилованы 2 600 заключенных по всей стране

Афганистан

• 300 человек

• Рассматривается освобождение еще 5000 человек

Россия, Казахстан, Узбекистан

• Амнистия заключенных на разработке

В Кыргызстане, к слову, отдельные правозащитники и адвокаты тоже обращались к руководству страны с просьбой амнистировать часть осужденных, либо выпустить кого-либо "под залог".

А депутаты Жогорку Кенеша инициировали закон "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне". В связи с угрозой пандемии COVID-19 коалиция против пыток просила рассмотреть его как можно скорее. Однако, как говорится "воз и ныне там". С начала карантина парламентарии в полном (почти) составе собрались только раз для одобрения указа президента о его продлении.

Проектом же закона предлагается освободить от уголовной ответственности и наказания в виде лишения свободы, а также от наказаний, не связанных с лишением свободы женщин и несовершеннолетних, впервые осужденных на срок не более пяти лет; мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет; лиц с инвалидностью I и II групп; лиц, являющихся единственным кормильцем в семье, имеющих не менее двух несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью I и II групп; лиц, впервые совершивших менее тяжкие преступления; беременных женщин; многодетных женщин; женщин и несовершеннолетних, неотбытая часть наказания которых на день вступления настоящего закона в силу составляет менее одного года.