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На Джомолунгмe установили станции 5G

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- Нина Ничипорова
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Компания China Mobile объявила об успехе проекта "5G на Эвересте". Об этом сообщает газета "Жэньминь жибао".

По данным СМИ, China Mobile вместе с Huawei открыли 3 базовые станции 5G на временных лагерях на Джомолунгме на высоте - 5300 и 5800 метров.

"Планируется до 25 апреля открыть ещё 2 станции 5G в лагерях высотой 6500 метров. И тогда вершина Джомолунгмы будет покорена сигналом 5G", пишет издание.

Справка: 5G - пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G. Телекоммуникационный стандарт связи нового поколения.

Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить бо́льшую доступность широкополосной мобильной связи, а также использование режимов device-to-device (букв. "устройство к устройству", прямое соединение между абонентами), сверхнадёжные масштабные системы коммуникации между устройствами, а также меньшее время задержки, скорость интернета 1-2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования, что благоприятно скажется на развитии интернета.


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URL: https://www.vb.kg/387447
Теги:
Интернет, Китай, информационные технологии
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