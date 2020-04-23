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Через КПП "Хоргос" стали пропускать китайские фрукты и овощи

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- Нина Ничипорова
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Через КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе стали пропускать грузовики, перевозящие сельскохозяйственную и другую продукцию. Цитрусы, яблоки, огурцы, помидоры и другие фрукты и овощи, доставленные сюда из разных мест в Китае, в тот же день отправляются в Казахстан и Кыргызстан для реализации. Об этом сообщило сегодня агентство Синьхуа.

По сведениям Хоргосской таможни, в последние годы растет спрос на фрукты и овощи на рынке Центральной Азии, что позволяет многим отечественным логистическим компаниям развивать свой бизнес в Хоргосе.

Компании собирают и отправляют фрукты и овощи из провинций Шэньси, Ганьсу, а также Гуанси-Чжуанского автономного района и Синьцзяна на КПП Хоргос, затем экспортируют эту продукцию в Казахстан, Кыргызстан и другие страны Центральной Азии.

В последнее время, чтобы уменьшить влияние эпидемии на экспорт фруктов и овощей, Хоргосская таможня совместно с местными властями и соответствующими ведомствами уделяет приоритетное внимание обеспечению быстрого досмотра и пропуску сельскохозяйственной и побочной продукции на КПП.

- Хоргосская таможня комплексно осуществляет ряд мер для удобного обслуживания, такие, как "специальные окна, специальные проходы, специальные знаки", для обеспечения "нулевой задержки" при таможенном досмотре и оформлении фруктов и овощей, - пояснил сотрудник таможни Чжоу Цзялян.

Как сообщается, в первом квартале 2020 года через КПП Хоргос было экспортировано 19,6 тысячи тонн фруктов и овощей, стоимость которых оценивается в 171 миллион юаней, что составляет более 59 процентов от общего объема экспорта фруктов и овощей на всех КПП в Синьцзяне.


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URL: https://www.vb.kg/387478
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