Сооронбай Жээнбеков потребовал усилить меры для поиска всех контактных лиц

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 апреля, принял министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Обсуждена деятельность органов внутренних дел по борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Глава государства еще раз отметил особую важность обеспечения соблюдения гражданами всех карантинно-санитарных требований, что в первую очередь обусловлено защитой здоровья населения.

Подчеркнул необходимость усиления осуществляемых совместно с задействованными государственными органами мер, направленных на недопущение нарушений условий домашнего карантина и санитарно-эпидемиологических правил, а также на установление всех лиц, контактировавших с зараженными.

Сооронбай Жээнбеков обратил особое внимание на обеспечение задействованных сотрудников органов внутренних дел средствами индивидуальной защиты и другой необходимой экипировкой.

Подчеркнул, что они должны быть максимально корректны и вежливы во взаимодействии с гражданами.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что реализация задач, поставленных перед руководством Министерства внутренних дел и комендантами городов и районов, где введено чрезвычайное положение, является важной составляющей в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев представил информацию о текущей деятельности по обеспечению общественной безопасности граждан в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Он сообщил, что в целях реализации мероприятий, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, ежедневно на блокпостах, установленных на территории республики, задействованы более пяти тысяч сотрудников милиции и 500 единиц транспортных средств.

Также для обеспечения общественной безопасности более тысячи сотрудников милиции осуществляют ежедневное патрулирование в городах и районах республики.

Кашкар Джунушалиев подчеркнул, что все задействованные в борьбе с инфекцией сотрудники органов внутренних дел обеспечены всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты.