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Сооронбай Жээнбеков потребовал усилить меры для поиска всех контактных лиц

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- Екатерина Улитина
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Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 апреля, принял министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Обсуждена деятельность органов внутренних дел по борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Глава государства еще раз отметил особую важность обеспечения соблюдения гражданами всех карантинно-санитарных требований, что в первую очередь обусловлено защитой здоровья населения.

Подчеркнул необходимость усиления осуществляемых совместно с задействованными государственными органами мер, направленных на недопущение нарушений условий домашнего карантина и санитарно-эпидемиологических правил, а также на установление всех лиц, контактировавших с зараженными.

Сооронбай Жээнбеков обратил особое внимание на обеспечение задействованных сотрудников органов внутренних дел средствами индивидуальной защиты и другой необходимой экипировкой.

Подчеркнул, что они должны быть максимально корректны и вежливы во взаимодействии с гражданами.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что реализация задач, поставленных перед руководством Министерства внутренних дел и комендантами городов и районов, где введено чрезвычайное положение, является важной составляющей в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев представил информацию о текущей деятельности по обеспечению общественной безопасности граждан в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Он сообщил, что в целях реализации мероприятий, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, ежедневно на блокпостах, установленных на территории республики, задействованы более пяти тысяч сотрудников милиции и 500 единиц транспортных средств.

Также для обеспечения общественной безопасности более тысячи сотрудников милиции осуществляют ежедневное патрулирование в городах и районах республики.

Кашкар Джунушалиев подчеркнул, что все задействованные в борьбе с инфекцией сотрудники органов внутренних дел обеспечены всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты.


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URL: https://www.vb.kg/387509
Теги:
МВД, президент, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, Сооронбай Жээнбеков, Кашкар Джунушалиев
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Сюжет: Коронавирус (99 материалов)
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