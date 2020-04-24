За сутки в Кыргызстане выявлены еще 25 зараженных COVID-19. Медиков - 10

На 24 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 25 новых случаев СOVID-19. Из них медицинских работников - 10. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Случаи выявлены в:
г.Бишкек - 6
Чуйская область – 4
г.Ош – 3
Ошская область - 3
Нарынская область - 9.
Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано в:
Нарынской области – 6
Ошской области – 2
г.Ош – 1
г.Бишкек – 1.
На сегодня всего зараженных медицинских работников 172 человека.
В общем инфицированных по стране - 656 человек.
В стационаре – 326, из них реанимации – 5
Выписаны – 322
Умерли – 8.
Также замминистра сообщил, что за сутки из стационара были выписаны 20 пациентов. Из них четверо в Бишкеке, восемь в Джалал-Абадской области, восемь в Оше.