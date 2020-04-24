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За сутки в Кыргызстане выявлены еще 25 зараженных COVID-19. Медиков - 10

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- Оксана Гут
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На 24 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 25 новых случаев СOVID-19. Из них медицинских работников - 10. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Случаи выявлены в:

г.Бишкек - 6

Чуйская область – 4

г.Ош – 3

Ошская область - 3

Нарынская область - 9.

Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано в:

Нарынской области – 6

Ошской области – 2

г.Ош – 1

г.Бишкек – 1.

На сегодня всего зараженных медицинских работников 172 человека.

В общем инфицированных по стране - 656 человек.

В стационаре – 326, из них реанимации – 5

Выписаны – 322

Умерли – 8.

Также замминистра сообщил, что за сутки из стационара были выписаны 20 пациентов. Из них четверо в Бишкеке, восемь в Джалал-Абадской области, восемь в Оше.


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URL: https://www.vb.kg/387521
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (100 материалов)
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