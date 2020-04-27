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Дело Атамбаева. Процесс по кой-ташским событиям вновь отложен

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- Екатерина Улитина
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Процесс по событиям в Кой-Таше вновь отложен в связи с неявкой некоторых адвокатов и экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Судебное разбирательство проходит в Первомайском районном суде Бишкека. Прошлое заседание было отложено, сегодня процесс вновь не состоялся.

- Судебный процесс по кой-ташским событиям сегодня в очередной раз отложен в связи с отсутствием некоторых адвокатов и экс-президента. Состояние здоровья Алмазбека Атамбаева не позволяет ему принимать участие в судебном заседании. Соответствующий акт был предоставлен судье конвойной службой, написала на своей странице в соцсетях член политсовета СДПК и одна из подсудимых по этому делу Кундуз Жолдубаева.

Следующий процесс назначен на 29 апреля. Ранее, уже сообщалось о плохом самочувствие Алмазбека Атамбаева.

Напомним, 7 в результате попытки произвести принудительный привод Алмазбека Атамбаева на допрос в Следственную службу, произошла стычка между силовиками и местными жителями села Кой-Таш. Бывший президент укрылся в своем особняке, откуда отказался выходить. В тот вечер ранения получили более сотни человек из числа местных жителей и силовиков, был застрелен командир подразделения "Альфа", еще несколько спецназовцев захвачены в заложники и избиты. Задержать Алмазбека Атамбаева удалось 8 августа. Бывшего президента и его сторонников обвиняют в организации этих событий, незаконном хранении оружия, убийстве и в других преступлениях. Процесс проходит в закрытом режиме.


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URL: https://www.vb.kg/387578
Теги:
Алмазбек Атамбаев, суд, убийство, Кыргызстан, Кундуз Жолдубаева, Кой-Таш
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