Дело Атамбаева. Процесс по кой-ташским событиям вновь отложен

Процесс по событиям в Кой-Таше вновь отложен в связи с неявкой некоторых адвокатов и экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Судебное разбирательство проходит в Первомайском районном суде Бишкека. Прошлое заседание было отложено, сегодня процесс вновь не состоялся.

- Судебный процесс по кой-ташским событиям сегодня в очередной раз отложен в связи с отсутствием некоторых адвокатов и экс-президента. Состояние здоровья Алмазбека Атамбаева не позволяет ему принимать участие в судебном заседании. Соответствующий акт был предоставлен судье конвойной службой, написала на своей странице в соцсетях член политсовета СДПК и одна из подсудимых по этому делу Кундуз Жолдубаева.

Следующий процесс назначен на 29 апреля. Ранее, уже сообщалось о плохом самочувствие Алмазбека Атамбаева.

Напомним, 7 в результате попытки произвести принудительный привод Алмазбека Атамбаева на допрос в Следственную службу, произошла стычка между силовиками и местными жителями села Кой-Таш. Бывший президент укрылся в своем особняке, откуда отказался выходить. В тот вечер ранения получили более сотни человек из числа местных жителей и силовиков, был застрелен командир подразделения "Альфа", еще несколько спецназовцев захвачены в заложники и избиты. Задержать Алмазбека Атамбаева удалось 8 августа. Бывшего президента и его сторонников обвиняют в организации этих событий, незаконном хранении оружия, убийстве и в других преступлениях. Процесс проходит в закрытом режиме.