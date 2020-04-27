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Китай решил пожертвовать еще 30 миллионов долларов ВОЗ для борьбы с COVID-1

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- Нина Ничипорова
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Китай решил пожертвовать еще 30 миллионов долларов США Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/ в поддержку глобальных усилий по борьбе с COVID-19 и строительства систем общественного здравоохранения в развивающихся странах. Об этом заявил сегодня официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Гэн Шуан, как сообщает агентство Синьхуа, сказал, что ВОЗ во главе с генеральным директором Тедросом Адханом Гебрейесусом ответственно выполняет свои обязательства, придерживается объективной, научно обоснованной и справедливой позиции, а также играет важную роль в оказании помощи другим странам по преодолению эпидемии и в укреплении международного сотрудничества по COVID-19.

Гэн Шуан отметил, что поддерживать ВОЗ – значит, отстаивать принципы мультилатерализма и защищать статус и авторитет ООН в решающий момент борьбы с пандемией. Вирус является всеобщим врагом человечества, и международное сообщество может одолеть его только при помощи единства и сотрудничества, добавил он.

Ранее в марте Китай уже выделил в адрес ВОЗ 20 миллионов долларов в поддержку глобальной борьбы с COVID-19.

Официальный представитель отметил, что данные пожертвования Китая отражают поддержку и доверие китайского правительства и народа в отношении ВОЗ, а также являются его вкладом в систему глобального общественного здравоохранения и борьбу с пандемией.

"Китай будет и впредь проявлять солидарность и оказывать взаимную помощь другим странам для совместного преодоления пандемии, защиты систем регионального и глобального общественного здравоохранения и формирования сообщества единой судьбы человечества", - сказал Гэн Шуан.


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URL: https://www.vb.kg/387582
Теги:
ВОЗ, Китай, МИД
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