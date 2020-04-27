Больницам не хватает средств индивидуальной защиты для борьбы с COVID-19

Медучреждениям не хватает средств индивидуальной защиты для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб со ссылкой на Фонд обязательного медицинского страхования.

- При прогнозной потребности организаций здравоохранения в 231,6 тыс. защитных костюмов на один месяц, с учетом имеющихся остатков организациям здравоохранения необходимо дополнительно 184,7 тыс. одноразовых защитных костюмов, 128 тыс. респираторов, а одноразовые маски в достаточном количестве. Для организаций здравоохранения, которые уже сегодня работают с больными и контактными лицами, на один месяц необходимо 72 546 одноразовых костюмов и 70 тыс. респираторов, из которых 32400 шт должны быть респираторы FFP2 и FFP3 с повышенной степенью защиты, - заявляют в ФОМС.

На 26 апреля 2020 года в организациях здравоохранения имеется следующий остаток СИЗ:

одноразовые защитные костюмы – 46 523 шт; многоразовые защитные костюмы – 20 797 шт; респираторы – 58 475 шт; маски одноразовые – 1 110 613 шт.

При этом, нехватка средств защиты наблюдается даже учитывая то, что организации здравоохранения уже направили значительную часть своих бюджетов на покупку СИЗ, отказавшись при этом от приобретения других важных для здравоохранения приобретений, в том числе лекарственных препаратов. По предварительным данным, больницы и поликлиники по всей республике перенаправили 188,8 млн сомов на покупку СИЗ.

Из этих денег 156,1 млн сом были потрачены на приобретение СИЗ и 32,7 млн сомов на концентраты для обработки (дезинфекции).

Кроме того, организации здравоохранения получили от различных фондов, юридических и физических лиц гуманитарную помощь.

На 23 апреля 2020 года организации здравоохранения получили в виде гуманитарной помощи: