Больницам необходимо докупить СИЗ для борьбы с COVID-19

В организациях здравоохранения имеется более 46 тысяч защитных костюмов при прогнозной потребности в 231,6 тысяч. Об этом сообщает республиканский штаб со ссылкой на Фонд обязательного медицинского страхования.

- При прогнозной потребности организаций здравоохранения в 231,6 тыс. защитных костюмов на один месяц, с учетом имеющихся остатков организациям здравоохранения необходимо дополнительно 184,7 тыс. одноразовых защитных костюмов, 128 тыс. респираторов, а одноразовые маски в достаточном количестве. Для организаций здравоохранения, которые уже сегодня работают с больными и контактными лицами, на один месяц необходимо 72 546 одноразовых костюмов и 70 тыс. респираторов, из которых 32400 шт должны быть респираторы FFP2 и FFP3 с повышенной степенью защиты, - заявляют в ФОМС.

На 26 апреля 2020 года в организациях здравоохранения имеется следующий остаток СИЗ:

одноразовые защитные костюмы – 46 523 шт; многоразовые защитные костюмы – 20 797 шт; респираторы – 58 475 шт; маски одноразовые – 1 110 613 шт.

Организации здравоохранения уже направили значительную часть своих бюджетов на покупку СИЗ, отказавшись при этом от приобретения других важных для здравоохранения приобретений, в том числе лекарственных препаратов. По предварительным данным, больницы и поликлиники по всей республике перенаправили 188,8 млн сомов на покупку СИЗ.

Из этих денег 156,1 млн сом были потрачены на приобретение СИЗ и 32,7 млн сомов на концентраты для обработки (дезинфекции).

Кроме того, организации здравоохранения получили от различных фондов, юридических и физических лиц гуманитарную помощь.

На 23 апреля 2020 года организации здравоохранения получили в виде гуманитарной помощи: