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Больницам необходимо докупить СИЗ для борьбы с COVID-19

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- Екатерина Улитина
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В организациях здравоохранения имеется более 46 тысяч защитных костюмов при прогнозной потребности в 231,6 тысяч. Об этом сообщает республиканский штаб со ссылкой на Фонд обязательного медицинского страхования.

- При прогнозной потребности организаций здравоохранения в 231,6 тыс. защитных костюмов на один месяц, с учетом имеющихся остатков организациям здравоохранения необходимо дополнительно 184,7 тыс. одноразовых защитных костюмов, 128 тыс. респираторов, а одноразовые маски в достаточном количестве. Для организаций здравоохранения, которые уже сегодня работают с больными и контактными лицами, на один месяц необходимо 72 546 одноразовых костюмов и 70 тыс. респираторов, из которых 32400 шт должны быть респираторы FFP2 и FFP3 с повышенной степенью защиты, - заявляют в ФОМС.

На 26 апреля 2020 года в организациях здравоохранения имеется следующий остаток СИЗ:

  1. одноразовые защитные костюмы – 46 523 шт;
  2. многоразовые защитные костюмы – 20 797 шт;
  3. респираторы – 58 475 шт;
  4. маски одноразовые – 1 110 613 шт.

Организации здравоохранения уже направили значительную часть своих бюджетов на покупку СИЗ, отказавшись при этом от приобретения других важных для здравоохранения приобретений, в том числе лекарственных препаратов. По предварительным данным, больницы и поликлиники по всей республике перенаправили 188,8 млн сомов на покупку СИЗ.

Из этих денег 156,1 млн сом были потрачены на приобретение СИЗ и 32,7 млн сомов на концентраты для обработки (дезинфекции).

Кроме того, организации здравоохранения получили от различных фондов, юридических и физических лиц гуманитарную помощь.

На 23 апреля 2020 года организации здравоохранения получили в виде гуманитарной помощи:

  1. 6300 защитных костюмов,
  2. 113 933 одноразовых масок,
  3. 4030 респираторов,
  4. 17 автомашин скорой помощи,
  5. 34 кислородных концентратора,
  6. 1172 пары защитных очков,
  7. 7 прикроватных мониторов,
  8. 5 аппаратов ИВЛ


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URL: https://www.vb.kg/387602
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, ФОМС
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