В Кыргызстане режим ЧП могут продлить еще на 15 дней – мнение депутата

В четверг 30 апреля парламент Кыргызстана соберется на очередную сессию. Вероятнее всего на повестке дня будет стоять вопрос о продлении режима чрезвычайного положения. Об этом VB.KG сообщила депутат ЖК Евгения Строкова.

- Пока ставить вопрос о снятии карантина рано. Не все наши люди ответственно подходят к соблюдению правил по недопущению распространения инфекции. Если сейчас снять все ограничения, есть большая доля вероятности, что больницы переполнятся пациентами и система здравоохранения не сможет всем оказать помощь. Так было в Италии и в других странах. Нам повезло, что мы сохранили инфекционные больницы, хотя те же неправительственные фонды настоятельно рекомендовали нам избавиться от них, ссылаясь на то, что они, якобы, не эффективны и в мире обходятся без них. Но, несмотря на это, мое мнение, режим ЧП продлятся еще до 15 мая. Но, подчеркиваю это лишь мое мнение. Решение будет принимать парламент коллегиально, - сказала Евгения Строкова.

Напомним, в Бишкеке, Оше, в регионах Ошской области, а также в Джалал-Абаде и Нарыне до 30 апреля введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции.