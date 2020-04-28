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Китай выступает против вовлечения его в избирательный процесс США

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- Нина Ничипорова
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Китайская сторона сегодня решительно выступила против вовлечения Китая в избирательный процесс США. Как сообщает агентство Синьхуа, это заявление сделано в ответ на публикацию информации в новостном периодическом издании Politico, в которой озвучен призыв к кандидатам в президенты страны от Республиканской партии урегулировать кризисную ситуацию с COVID-19 посредством агрессивных нападок на Китай.

57-страничный стратегический документ, полученный Politico в прошлую пятницу, 24 апреля, сфокусирован на трех основных направлениях нападения: Китай привел к /вспышке/ вируса из-за "замалчивания ситуации"; демократы придерживаются "мягкого подхода в отношении Китая"; республиканцы будут "настаивать на санкциях против Китая за его роли в распространении нынешней пандемии", резюмирует Politico.

"Зачем некоторые политические силы в США предпринимают усилия, чтобы очернить и выступить с нападками на Китай под предлогом пандемии? Ответ напрашивается сам собой", - заявил в ходе брифинга для журналистов официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Если данная новость правдива, мы не можем не задаться вопросом, кто распространяет дезинформацию", - отметил китайский дипломат.

Китайская сторона решительно возражает против того факта, чтобы некоторые американские политики использовали Китай для агитации и ставили под угрозу интересы Китая под предлогом пандемии, подчеркнул Гэн Шуан.


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URL: https://www.vb.kg/387617
Теги:
выборы, Китай, США, коронавирус
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