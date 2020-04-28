Сообщения о том, что Китай манипулирует ВОЗ безосновательны

В настоящее время новый тип коронавируса распространяется по всему миру. В сообщениях об истоках и распространении SARS-CoV-2 много разных высказываний, которые не соответствуют фактам. Среди них есть теория заговора о том, что Китай манипулирует Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), якобы скрывая данные об эпидемии. Это утверждение не имеет фактической основы, пишет газета "Жэньминь жибао".

Во-первых, ВОЗ – независимая международная организация, в состав которой входят 194 страны-члена ООН, поэтому этой организацией невозможно манипулировать. Среди 21 члена руководящей группы штаб-квартиры ВОЗ лишь один представитель из Китая, 11 – из США, ЕС и Канады. В январе 2016 года представитель из Китая Жэнь Минхуэй вступил в должность помощника генерального директора ВОЗ по делам профилактики и контроля СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических заболеваний.

Во-вторых, до объявления о приостановке финансирования США были крупнейшей страной-источником финансирования ВОЗ. Если считать добровольные пожертвования, то Китай расположен на шестом месте по объему финансирования Всемирной организации здравоохранения. Сообщения о том, что "КНР манипулирует ВОЗ путем денежных средств", не имеют под собой фактических оснований.

В-третьих, группа экспертов ВОЗ состоит из специалистов разных больниц и деятелей общественного здравоохранения, они обладают большим опытом в области борьбы с инфекционными заболеваниями. В своей работе они опираются на науку, доказательства и профессиональные знания. Не только Китай, но и практически все страны-члены поддерживают работу генерального директора ВОЗ. Сообщения о том, что Тедрос Адханом Гебрейесус "опирается на Китай" и "был избран благодаря КНР", безосновательны.