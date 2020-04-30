"Все страны должны нести ответственность за свою ситуацию с эпидемией"

Всемирная организация здравоохранения предоставила рациональные, основанные на научном знании и реальных фактах рекомендации по профилактике и контролю эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, однако в конечном итоге все страны должны взять на себя ответственность за свою эпидемическую ситуацию. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как сообщает агентство Синьхуа, выступая на регулярной пресс-конференции ВОЗ, Т. А. Гебрейесус указал, что рекомендации ВОЗ не имеют обязательной силы, их соблюдение зависит от самих стран. Он напомнил, что 30 января ВОЗ определила вспышку COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения и выступила с предупреждением на самом высоком уровне, в то время во всем мире, за исключением Китая, было зафиксировано лишь 82 подтвержденных случая заражения COVID-19. С тех пор ВОЗ также рекомендовала странам принять комплексные меры в области общественного здравоохранения для поиска, выявления и изоляции заразившихся и отслеживания имевших тесные контакты с ними.

Он отметил, что некоторые страны выполнили данные рекомендации, однако другие отказались от их соблюдения. Страны, выполняющие рекомендации ВОЗ, эффективнее контролируют распространение заболевания. Т. А. Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ не имеет полномочий принуждать страны к выполнению своих рекомендаций. "В конце концов, каждая страна должна взять ответственность на себя", - добавил он.

"Возможность второй волны эпидемии будет по-прежнему зависеть от нас самих", - отметил глава ВОЗ. Он заявил, что повторную вспышку эпидемии можно избежать, если все страны примут соответствующие превентивные меры в области общественного здравоохранения, а также будут координировать действия не только на национальном, но и на региональном, и глобальном уровнях.

В соответствии с международными медико-санитарными правилами, "временные рекомендации" ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие ограниченное время действия и касающиеся конкретных рисков, а также ее "долгосрочные рекомендации" по регулярному принятию соответствующих медико-санитарных мер относятся к категории "рекомендаций, не имеющих обязательной силы".