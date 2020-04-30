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Директор лаборатории в Ухане отверг теорию заговора, касающуюся COVID-19

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- Нина Ничипорова
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Утверждения, что коронавирус нового типа был создан в Китайской национальной лаборатории биологической безопасности при Институте вирусологии Уханя, являются необоснованными и противоречат всем имеющимся фактам. Об этом в недавнем письменном интервью агентству Рейтер заявил директор этой лаборатории Юань Чжимин.

По словам Юань Чжимина, "злонамеренные" утверждения о лаборатории "были взяты из воздуха" и противоречат всей имеющейся информации. "Институт вирусологии Уханя не имеет намерений и возможностей по разработке и созданию коронавируса нового типа", и "в геноме SARS-CoV-2 нет никакой информации, которая говорила бы о его искусственном происхождении", - рассказал он в интервью.

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на это интервью, некоторые теории заговора были подогреты широко разошедшейся научной публикацией Индийского технологического института, которая впоследствии была отозвана. В публикации отмечалось, что белки, содержащиеся в коронавирусе, имеют "поразительное сходство" с теми, что содержатся в вирусе ВИЧ.

Большинство ученых, однако, сходятся во мнении, что SARS-CoV-2 появился в дикой природе, и его потенциальными переносчиками называют летучих мышей и панголинов. Ученые пришли к консенсусу, что коронавирус возник естественным образом, отмечает Рейтер.

"Более 70 процентов инфекционных заболеваний возникают в животной среде, особенно среди диких животных", - Юань Чжимин сказал Рейтер.

По словам ученых, все семь известных человеческих коронавирусов появились среди летучих мышей, мышей или домашних животных.

Кроме того, директор лаборатории также отверг теории о том, что лаборатория случайно выпустила коронавирус, полученный ею от летучих мышей в научных целях. Он подчеркнул, что в лаборатории строго соблюдаются нормы биологической безопасности.

"Лаборатории с высоким уровнем биологической безопасности обладают продвинутыми средствами защиты, и на их территории действуют строгие меры, призванные обеспечить безопасность сотрудников лаборатории и предотвратить заражение окружающей среды", - сказал он.

Он также отметил, что его институт привержен прозрачности и своевременно будет делиться всей имеющейся информацией о коронавирусе.

Что же касается вопроса, кто именно является источником вируса, Юань Чжимин сказал Рейтер, что на этот вопрос "ответа по-прежнему нет".

Он сослался на публикацию британских и немецких ученых, которую они распространили в этом месяце и в которой отмечается, что вариант SARS-CoV-2, отмеченный в США, является более "примитивной" версией китайского варианта вируса и, возможно, появился в Соединенных Штатах раньше, чем в Китае.


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URL: https://www.vb.kg/387680
Теги:
наука, коронавирус
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