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Когда больницы начнут принимать плановых пациентов? Ответ Минздрава КР

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- Оксана Гут
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После снятия режима ЧП все больницы в стране будут работать в прежнем режиме и принимать всех больных, в том числе плановых. Об этом на брифинге 30 апреля сообщил заведующий отделом первичной медико-санитарной помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения КР Кубанычбек Калмаматов.

"Сейчас больницы принимают только экстренных пациентов, плановые отменены. Но после снятия режима ЧП все территориальные больницы заработают в прежнем режиме", - отметил он.

Что касается сегодняшней ситуации, то, по данным Калмаматова, Минздравом создано 1210 койко-мест для пациентов с COVID-19 по всей стране, из них 153 палаты интенсивеной терапии.

Бишкек - 204 койки, 32 -интенсивной терапии;

Ошская область - 475, 55 - интенсивной терапии;

Джалал-Абадская область - 260, 12 - интенсивной терапии;

Баткенская область - 114 коек, 20 интенсивной терапии;

Нарынская область - 95 коек, 15 интенсивной терапии;

Иссык-Кульская область - 176, 19 - интенсивной терапии.

Также подготовлены резервные койки в случае массового поступления в количестве 823 коек, из них 118 интенсивной терапии.

"Обычные палаты - там, где наблюдаются пациенты с легким и средним течением болезни. Тяжелые находятся в палате интенсивной терапии. Там имеется кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ", - объяснил Кубанычбек Калмаматов.

По Кыргызстану работают 253 мобильные бригады, в состав которых входят врач-инфекционист, эпидемиолог, медсестра, лаборант и водитель.

Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 составляет 3 086. На обсервации по Кыргызстану находится 864 человек.


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URL: https://www.vb.kg/387690
Теги:
Минздрав, больница, врачи, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (117 материалов)
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