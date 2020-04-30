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Где именно по Кыргызстану выявлены новые случаи COVID-19

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 30 апреля выявлено 17 новых случаев COVID-19. А именно в:

в Чуйской области - 9

  1. Сокулукский район - 4
  2. Московский район - 3
  3. Аламединский район - 2

город Бишкек – 3

Кара-Суйский район Ошской области - 2

Тогуз-Тороуский район Жалал-Абадской области - 1:

Жумгалский район Нарынской области - 1.

Лидирует по количеству зараженных Бишкек, здесь зарегистрировано 183 случая. Далее идет Ошская область с 163-мя инфицированными. Растет число случаев коронавируса в Чуйской области, на сегодня выявлен 61 больной.

На брифинге представители Минздрава объяснили эту ситуацию.

"Чуйская область является центром всех регионов. Здесь большой объем внутренней миграции, сосредоточено население, которое пребывает из других областей. Наши граждане работали на предприятиях, в сфере бытового обслуживания - могли быть случаи заражения", - сказала начальник управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.

"Чуйская область граничит с Казахстаном, оттуда прибывает большое количество граждан, водителей в частности. Также здесь расположен аэропорт "Манас", куда прибывают чартерными рейсами граждане КР из других стран. Среди них есть единичные случаи", - добавил заведующий отделом первичной медико-санитарной помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения КР Кубанычбек Калмаматов.


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URL: https://www.vb.kg/387703
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (118 материалов)
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