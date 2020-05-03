В Кыргызстане выявлено 26 новых случаев COVID-19. Всего – 795 пациентов

В Кыргызстане за сутки выявлено 26 новых случаев. Об этом сегодня, 3 мая, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Бишкеке – 14, в Чуйской области – 9, в Ошской области – 2 и в Баткенской области – один новый случай заражения.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в Кыргызстане диагноз подтвердился у 795 пациентов.

За минувшие сутки из стационаров выписаны 37 человек. Два пациента скончались. С начала эпидемии умерли 10 человек с подтвержденным COVID-19.