Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Кыргызстане выявлено 26 новых случаев COVID-19. Всего – 795 пациентов

222  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане за сутки выявлено 26 новых случаев. Об этом сегодня, 3 мая, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Бишкеке – 14, в Чуйской области – 9, в Ошской области – 2 и в Баткенской области – один новый случай заражения.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в Кыргызстане диагноз подтвердился у 795 пациентов.

За минувшие сутки из стационаров выписаны 37 человек. Два пациента скончались. С начала эпидемии умерли 10 человек с подтвержденным COVID-19.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387770
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (125 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  