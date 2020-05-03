В Бишкеке готовят обсервации на 670 пациентов с подозрением на COVID-19

В бывшем Центре транзитных перевозок "Манас" будут работать обсервационные пункты для пациентов с подозрением на COVID-19. Также здесь будут лечить пациентов с легкой формой заболевания. С ходом подготовки обсерваций ознакомился первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, сообщает пресс-служба правительства.

- В соответствии с решением Совета безопасности Кыргызской Республики проведены ремонтные работы в 6 корпусах, рассчитанные на размещение примерно 670 человек. Палаты оснащены всем необходимым и отвечают санитарно-эпидемиологическим нормам. Данные помещения можно использовать под обсервацию, а также в них можно размещать пациентов с легким течением болезни или без проявленных симптомов для соответствующего медицинского надзора, - сказал Кубатбек Боронов.

В каждой палате, рассчитанной на двух человек, имеются санузлы, душевые, предусмотрены специальные окна для передачи горячего питания. Кроме того, имеются специальные помещения для медицинских работников.

Министерству чрезвычайных ситуаций и Министерству здравоохранения даны поручения по дооснащению пунктов необходимым оборудованием и инвентарем.

Как подчеркнул первый вице-премьер-министр, данные объекты должны соответствовать требованиям для комфортного и безопасного нахождения как пациентов, так и медицинских работников, соответствующего персонала.