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В Бишкеке готовят обсервации на 670 пациентов с подозрением на COVID-19

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- Екатерина Улитина
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В бывшем Центре транзитных перевозок "Манас" будут работать обсервационные пункты для пациентов с подозрением на COVID-19. Также здесь будут лечить пациентов с легкой формой заболевания. С ходом подготовки обсерваций ознакомился первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, сообщает пресс-служба правительства.

- В соответствии с решением Совета безопасности Кыргызской Республики проведены ремонтные работы в 6 корпусах, рассчитанные на размещение примерно 670 человек. Палаты оснащены всем необходимым и отвечают санитарно-эпидемиологическим нормам. Данные помещения можно использовать под обсервацию, а также в них можно размещать пациентов с легким течением болезни или без проявленных симптомов для соответствующего медицинского надзора, - сказал Кубатбек Боронов.

В каждой палате, рассчитанной на двух человек, имеются санузлы, душевые, предусмотрены специальные окна для передачи горячего питания. Кроме того, имеются специальные помещения для медицинских работников.

Министерству чрезвычайных ситуаций и Министерству здравоохранения даны поручения по дооснащению пунктов необходимым оборудованием и инвентарем.

Как подчеркнул первый вице-премьер-министр, данные объекты должны соответствовать требованиям для комфортного и безопасного нахождения как пациентов, так и медицинских работников, соответствующего персонала.


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URL: https://www.vb.kg/387782
Теги:
Кубатбек Боронов, Манас, Бишкек, Кыргызстан, Аэропорт "Манас", коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (126 материалов)
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