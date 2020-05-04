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В Кыргызстане у 27 силовиков диагностирован COVID-19

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане COVID-19 подтвердился у более 20 сотрудников силовых структур. Об этом сегодня, 4 мая, в ходе брифинга рассказала представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова.

- В Кыргызстане коронавирус подтвердился у 20 сотрудников силовых структур. Из них 10 были выписаны после лечения. Еще 10 человек остаются в Республиканской инфекционной больнице, - рассказала она.

Вчера вечером в инфекционку поступили еще семь человек с положительным анализом на COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/387796
Теги:
МВД, Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (128 материалов)
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Комментарии
кыргызбай
04.05.2020, 13:05

Почему не болеют продавцы продуктовых магазинов, Фрунзе, Глобус, Народный, почему не болеют работники Тазалыка и Бишкек зеленстрой, 

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