В Кыргызстане у 27 силовиков диагностирован COVID-19

В Кыргызстане COVID-19 подтвердился у более 20 сотрудников силовых структур. Об этом сегодня, 4 мая, в ходе брифинга рассказала представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова.

- В Кыргызстане коронавирус подтвердился у 20 сотрудников силовых структур. Из них 10 были выписаны после лечения. Еще 10 человек остаются в Республиканской инфекционной больнице, - рассказала она.

Вчера вечером в инфекционку поступили еще семь человек с положительным анализом на COVID-19.