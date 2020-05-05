В Кыргызстане от коронавируса умер еще один пациент

В Кыргызстане от коронавируса скончался еще один человек. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, пациент скончался в Республиканской клинической инфекционной больнице Бишкека.

"У 69-летного пациента была пневмония и он получал лечение. После того как у него обнаружили коронавирус, он был переведен в инфекционную больницу. Его дочь работала в ЦСМ № 3, но у нее был отрицательный результат анализа", - уточнил Усенбаев.

Отметим, в Кыргызстане это уже 11 смертельный случай от коронавируса.