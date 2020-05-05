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В Иссык-Кульской области выздоровел последний пациент с коронавирусом

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- Екатерина Улитина
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В Иссык-Кульской области сегодня, 5 мая, выписан из больницы последний пациент с коронавирусом. Об этом сообщили в областном штабе.

- Мужчина прибыл из России, где осуществлял трудовую деятельность. Был госпитализирован после получения положительных анализов на коронавирус. На сегодняшний день он чувствует себя хорошо, у него отрицательный анализ. Его выписали домой, он должен находится под карантином еще 14 дней, - рассказали в штабе Иссык-Кульской области.

С начала вспышки коронавируса в Кыргызстане, в Иссык-Кульской области зарегистрировано 10 случаев заражения: 6 – в Караколе, 1 – Балыкчи, 2- Тюпский район, 1 – Ак-Сууйский район.


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URL: https://www.vb.kg/387824
Теги:
Иссык-Кульская область, здравоохранение, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (134 материалов)
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