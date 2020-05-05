В Иссык-Кульской области выздоровел последний пациент с коронавирусом

В Иссык-Кульской области сегодня, 5 мая, выписан из больницы последний пациент с коронавирусом. Об этом сообщили в областном штабе.

- Мужчина прибыл из России, где осуществлял трудовую деятельность. Был госпитализирован после получения положительных анализов на коронавирус. На сегодняшний день он чувствует себя хорошо, у него отрицательный анализ. Его выписали домой, он должен находится под карантином еще 14 дней, - рассказали в штабе Иссык-Кульской области.

С начала вспышки коронавируса в Кыргызстане, в Иссык-Кульской области зарегистрировано 10 случаев заражения: 6 – в Караколе, 1 – Балыкчи, 2- Тюпский район, 1 – Ак-Сууйский район.