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В Китае зарегистрировали 85 млн туристических поездок за три дня

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- Нина Ничипорова
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За первые три дня пятидневных каникул по случаю празднования Международного дня труда, которые начались 1 мая, в Китае зафиксировали около 85 млн внутренних туристических поездок. Такие данные представило министерство культуры и туризма КНР агентству Синьхуа.

Как сообщило министерство, в период с 1 по 3 мая доходы от туризма составили 35,06 млрд юаней /4,97 млрд долларов США/.

Только за одно воскресенье, 3 мая, китайские граждане совершили 30,94 млн туристических поездок по всей стране, в результате чего общий доход от туризма составил 12,43 млрд юаней /1,78 млрд долларов США/, следует из данных министерства.


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URL: https://www.vb.kg/387834
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