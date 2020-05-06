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В "Инфекционке" скончалась 67-летняя пациентка с COVID-19

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- Оксана Гут
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За прошедшие сутки в Республиканской клинической инфекционной больнице Бишкека умерла женщина в возрасте 67 лет с диагнозом COVID-19 тяжелой формы. Об этом на брифинге 6 мая сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

"У неё также диагностировали двустороннюю пневмонию, синдром полиорганной недостаточности, отек головного мозга. Пациентка помимо этого страдала циррозом печени с портальной гипертензией и эксудативным плевритом", - отметил Усенбаев.

Он сказал, что женщина контактировала с больным коронавирусом.

Всего с диагнозом коронавирусная инфекция в Кыргызстане умерло 12 человек.


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URL: https://www.vb.kg/387838
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (138 материалов)
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