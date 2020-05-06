В "Инфекционке" скончалась 67-летняя пациентка с COVID-19

За прошедшие сутки в Республиканской клинической инфекционной больнице Бишкека умерла женщина в возрасте 67 лет с диагнозом COVID-19 тяжелой формы. Об этом на брифинге 6 мая сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

"У неё также диагностировали двустороннюю пневмонию, синдром полиорганной недостаточности, отек головного мозга. Пациентка помимо этого страдала циррозом печени с портальной гипертензией и эксудативным плевритом", - отметил Усенбаев.

Он сказал, что женщина контактировала с больным коронавирусом.

Всего с диагнозом коронавирусная инфекция в Кыргызстане умерло 12 человек.