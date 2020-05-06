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Усенбаев: Минздрав может вернуть кардинальные ограничительные меры в стране

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- Оксана Гут
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Если кыргызстанцы всерьез не отнесутся к угрозе заболевания COVID-19 - самоизоляции и социальному дистанционированию - Минздрав выступит за возвращение серьезных ограничительных мер по стране. Об этом на брифинге 6 мая заявил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

"Сейчас очень много людей находятся на улице. Но нужно понимать всю серьезность ситуации. Создается большой риск, есть те, которые болеют бессимптомно. Мы должны помнить и беречь наших родных и близких. При несоблюдении дистанционирования возможна повторная волна заражения. Нельзя этого допустить. Поэтому, когда говорим о требованиях справок о сдаче анализов, нужно понимать, что этого требует эпидемиоллогическая ситуация" - подчеркнул Усенбаев.

Он отметил, что в случае если будет нарастать риск распространения коронавируса среди людей, появятся новые случаи неизвестных источников инфекции или будет ослабляться конроль над ситуаций, Минздрав предложит Республиканскому штабу вернуть кардинальные ограничительные меры в стране.

Нурболот Усенбаев выразил опасение, что вторая волна заражения из-за несерьезного отношения граждан может случиться через одну-две недели.

Он также напомнил, что в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и ряде районов продолжает действовать режим ЧП, а по всей стране режим ЧС. И за их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.


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URL: https://www.vb.kg/387839
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (138 материалов)
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