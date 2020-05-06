Узбек Шамбетов прошел в рядах Красной армии от Воронежа до Варшавы

В преддверии празднования 75-ой годовщины со дня победы Великой Отечественной Войны ГУВД Чуйской области представляет сотрудников органов внутренних дел, которые по стопам своих предков решили в ступить в ряды защитников родины.

Одним из героев Великой Отечественной войны является Узбек Шамбетов, который родился в 1922 году в с.Жаны-Турмуш Буденовского района, ныне Таласского района Таласской области.

Он был призван в ряды Красной Армии в 1941 году в 15-ю мотострелковую бригаду 1-го Украинского фронта. Прошел боевой путь с 1941 по 1945 года от города Воронеж через Украину, Молдову и дошел до столицы Польшы города Варшава.

Во время ВОВ был командиром отделения роты автоматчиков в звании старшего сержанта, где за боевое отличие в сражении награжден орденом "Красной звезды" и медалью "За отвагу".

После окончания войны, не возвращаясь в родные края, поступил в Краснодарское военное училище на танкиста и только 20 июня 1946 года был демобилизован. Вернувшись домой через определённое время поступил в Высшую партийную школу ЦК КПСС в городе Москва. В Киргизской ССР он занимал различные государственные и партийные должности. За неукоснительный труд был удостоен пенсии "За особые заслуги перед Кыргызской Республикой".

В настоящее время сын Шамбетова Узбека - Шамбетов Уран Узбекович по стопам своего отца несет службу в рядах Кыргызской милиции начальником ОВД Московского района в звании полковника милиции.

Уран Шамбетов гордится своим отцом и чтит память всех участников Великой Отечественной Войны.