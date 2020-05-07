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Компенсации для медиков зараженных COVID-19 сократили? Ответ Минздрава

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- Оксана Гут
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Заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев опроверг информацию о том, что сумму компенсации для медицинских работников, заболевших COVID-19, сократили в два раза. Он сообщил на брифинге 7 мая, что согласно принятому постановлению правительства заболевшие медики получат компенсацию в сумме 200 тысяч сомов, скончавшиеся – 1 млн сомов.

Также Усенбаев информировал, что специальная комиссия по выплате компенсаций создана и уже работает. В ее состав входят представители Госэкотехинспекции, специалисты по охране труда, представители профсоюзов медработников и специалисты министерства здравоохранения.

"Они расследуют каждый случай заражения COVID-19 медиками. И по каждому должны готовить заключение", - отметил замминистра.

От редакции отметим, что соответствующее постановление накануне, 6 мая, подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев. Документ гласит:

На выплату единовременных компенсаций медицинским и иным работникам организаций здравоохранения, инфицированным и погибшим вследствие коронавирусной инфекции "COVID-19", из республиканского бюджета будет выделено 50 млн сомов.

На основании указанного распоряжения установлена единовременная денежная компенсация:

- медицинским и иным работникам организаций здравоохранения, инфицированным коронавирусной инфекцией "COVID-19" при исполнении ими трудовых обязанностей, профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований в условиях режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, в размере 200 000 (двести тысяч) сомов;

- семьям медицинских и иных работников организаций здравоохранения, погибших вследствие инфицирования коронавирусной инфекцией "COVID-19" при исполнении ими трудовых обязанностей, профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований в условиях режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, в размере 1 000 000 (один миллион) сомов.

Для выплаты единовременных денежных компенсаций Министерством здравоохранения Кыргызской Республики будет образована комиссия. На основании служебного расследования комиссией будет приниматься решение о выплате соответствующей компенсации конкретному медицинскому и иному работнику.


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URL: https://www.vb.kg/387873
Теги:
Минздрав, правительство, Кыргызстан, медики, компенсация, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (143 материалов)
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