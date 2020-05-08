У сотрудника СИЗО-1 в Бишкеке все же выявлен коронавирус

У одного сотрудника СИЗО-1 Бишкека выявлен COVID-19. Об этом на брифинге 8 мая заявил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Отметим, накануне об этом сообщили правозащитники, однако в ГСИН информацию опровергли. Там уверили, что у сотрудника СИЗО-1 анализы показали отрицательный результат.

"Анализы подтвердились. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование", - сказал Нурболот Усенбаев.

Также он информировал, что ранее у двух работников "РСК Банка" анализы показали положительный результат.

"Один из них был выявлен в Бишкеке. На сегодня он уже вылечился. Второй - в Чаткальском районе, он в больнице. Заражение произошло на похоронах, где была вспышка", - отметил главный санитарный врач.

И еще 5 случаев "корпоративного" заболевания. Со слов Усенбаева, в Департаменте лекарственного обеспечения и медицинских изделий четверо заразились от одного сотрудника.

"Проведены все противоэпидемиологические мероприятия. Новых выявленных зараженных среди сотрудников ДЛО нет", - заключил он.