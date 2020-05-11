Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Усенбаев: Напряжение эпидситуации еще не снято

288  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Напряжение эпидемиологической ситуации по стране еще не снято. Об этом 11 мая на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев. Он напомнил о карантинных мерах, которые призвал строго соблюдать.

"С 11 мая отменен режим ЧП, но по стране сохраняется режим ЧС. Согласно последних изменений в законодательстве - закон "Об общественном здравоохранении" и "Гражданской авиации" - полномочным представителям в областях и мэрам городов даны права вводить карантинные и ограничительные мероприятия на своих территориях. Так, в Бишкеке введены карантинные мероприятия, поэтапное восстановление работы объектов экономики. Здесь нам потребуется неукоснительное соблюдение санитарных мер.

Общественный транспорт пока не работает так как может создать условия для распространения коронавируса. Задействованы службы такси.

Еще есть предпосылки для распространения коронавируса. Нужно соблюдать все правила", - выступил Усенбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387968
Теги:
Минздрав, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (155 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  