Усенбаев: Напряжение эпидситуации еще не снято

Напряжение эпидемиологической ситуации по стране еще не снято. Об этом 11 мая на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев. Он напомнил о карантинных мерах, которые призвал строго соблюдать.

"С 11 мая отменен режим ЧП, но по стране сохраняется режим ЧС. Согласно последних изменений в законодательстве - закон "Об общественном здравоохранении" и "Гражданской авиации" - полномочным представителям в областях и мэрам городов даны права вводить карантинные и ограничительные мероприятия на своих территориях. Так, в Бишкеке введены карантинные мероприятия, поэтапное восстановление работы объектов экономики. Здесь нам потребуется неукоснительное соблюдение санитарных мер.

Общественный транспорт пока не работает так как может создать условия для распространения коронавируса. Задействованы службы такси.

Еще есть предпосылки для распространения коронавируса. Нужно соблюдать все правила", - выступил Усенбаев.