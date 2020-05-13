Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Семье врача, погибшей от COVID-19 в Бишкеке, выплатили 1 млн сомов

128  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Семья, погибшей от COVID-19 - заведующей ЦСМ №3 Бишкека Жузум Кокумбаевой, получила компенсацию в сумме 1 млн сомов. Об этом сообщает Республиканский штаб по боробе с коронавирусом.

Напомним, о том, что врач Жузум Кокумбаева скончалась в Республиканской клинической инфекционной больнице стало известно 2 мая. Как отмечали ее коллеги, она первая критиковала присутствие медиков мобильных бригад, работающих с больными COVID-19, вместе с другими врачами.

Что касается доплат медикам за работу в условиях ЧП, то на сегодняшний день из депозитного счета Министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования при правительства КР на депозитные счета 244 организаций здравоохранения было переведено 105 млн 400 тыс сомов. Эти средства выделены для выплаты компенсации медработникам, работающим в очагах эпидемии, за апрель.

За март, по данным штаба, 6 283 медицинским работникам были произведены компенсационные выплаты на общую сумму 36 млн 704 тыс 639,62 сомов

В частности:

г. Бишкек – 8 млн 744 тыс. 861,08 сом 1112 медицинским работникам

г. Ош – 1 млн 725 тыс. 788, 69 сомов 362 медработникам

Ошская область – 7 млн 64 тыс. 552,15 сомов 1047 медработникам

Джалал-Абадская область – 5 млн 460 тыс. 615,99 сомов 1182 медработникам

Чуйская область – 3 млн 733 тыс. 704,93 сома 835 медработникам

Баткенская область – 3 млн 336 514,11 сомов 500 медработникам

Нарынская область – 2 млн 655 тыс. 464,44 сома 499 медработникам

Иссык-Кульская область – 2 млн 629 тыс. 737,1 сомов 479 медработникам

Таласская область – 1 млн 363 тыс. 401,22 сом 267 медработникам


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388023
Теги:
Минздрав, ФОМС, Кыргызстан, медики, компенсация, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (161 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  