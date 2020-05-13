Семье врача, погибшей от COVID-19 в Бишкеке, выплатили 1 млн сомов

Семья, погибшей от COVID-19 - заведующей ЦСМ №3 Бишкека Жузум Кокумбаевой, получила компенсацию в сумме 1 млн сомов. Об этом сообщает Республиканский штаб по боробе с коронавирусом.

Напомним, о том, что врач Жузум Кокумбаева скончалась в Республиканской клинической инфекционной больнице стало известно 2 мая. Как отмечали ее коллеги, она первая критиковала присутствие медиков мобильных бригад, работающих с больными COVID-19, вместе с другими врачами.

Что касается доплат медикам за работу в условиях ЧП, то на сегодняшний день из депозитного счета Министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования при правительства КР на депозитные счета 244 организаций здравоохранения было переведено 105 млн 400 тыс сомов. Эти средства выделены для выплаты компенсации медработникам, работающим в очагах эпидемии, за апрель.

За март, по данным штаба, 6 283 медицинским работникам были произведены компенсационные выплаты на общую сумму 36 млн 704 тыс 639,62 сомов

В частности:

г. Бишкек – 8 млн 744 тыс. 861,08 сом 1112 медицинским работникам

г. Ош – 1 млн 725 тыс. 788, 69 сомов 362 медработникам

Ошская область – 7 млн 64 тыс. 552,15 сомов 1047 медработникам

Джалал-Абадская область – 5 млн 460 тыс. 615,99 сомов 1182 медработникам

Чуйская область – 3 млн 733 тыс. 704,93 сома 835 медработникам

Баткенская область – 3 млн 336 514,11 сомов 500 медработникам

Нарынская область – 2 млн 655 тыс. 464,44 сома 499 медработникам

Иссык-Кульская область – 2 млн 629 тыс. 737,1 сомов 479 медработникам

Таласская область – 1 млн 363 тыс. 401,22 сом 267 медработникам