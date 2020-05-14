На подмогу коллегам в Нарынскую область с Бишкека выехала бригада медиков

Бригада медицинских специалистов выехала в Нарынскую область. Об этом сообщает Министерство здравоохранения КР.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией с коронавирусной инфекцией в Нарынской области, из столицы 14 мая выехала девятая по счету бригада медицинских специалистов.

Бригада врачей-добровольцев, в составе трех акушеров-гинекологов и реаниматолога, в течение 10 дней будут оказывать практическую помощь своим коллегам из региона. Двое из акушеров- гинекологов направлены в Нарынскую областную объединенную больницу, а реаниматолог и оперирующий врач акушер-гинеколог в Ат-Башинский район Нарынской области.

"Каждый медработник обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. Все расходы, связанные с командировкой, а также дополнительные выплаты, с сохранением заработной платы по основному месту работы, будут профинансированы согласно законодательства КР, а также из Эпидемиологического Фонда", - уверяют в ведомстве.

Напомним, сегодня утром в Нарынской области выявили сразу 15 новых зараженных COVID-19. Таким образом, всего в регионе зарегистрировано 152 случая заражения коронавирусом.